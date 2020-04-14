Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi
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Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm oranlarının 0.021 çıkması üzerine ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Koca, "Sosyal medyada çok yayılan 0.021 oranından bahsediliyor. Türkiye'de vaka artış ve ölüm artış hızının bir duraklamaya girmesinden dolayı oran ikili rakam olunca birbirine çok yakın çıkıyor" dedi.

14.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:30
Bakan Koca, 'Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi' iddialarına cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı verilerinin 5 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar "Toplam vak'a rakamının toplam ölüm rakamına yüzdesi" kısmının sabit bir orana denk düşerek sürekli 0,021 olarak gerçekleştiği tartışmalarına yanıt verdi.

TÜRKİYE'DE KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI 1403'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Son 24 saatteki vaka sayısının 4 bin 62, vefat sayısının 107, toplam vefat sayısının ise 1403 olduğunu açıklayan Bakan Koca, "Bugün itibarıyla toplam test sayısı 443 bin 626'ya, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e ulaştı. Toplam 4 bin 799 hasta taburcu edildi" şeklinde konuştu. Bakan Koca, açıklamalarında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ile ilgili, Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini belirtti. "Genel tarama doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da değil" ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Biz, nokta atışı yaparak ilerliyoruz" dedi.

"ABD'NİN 11. HAFTADA YAKALADIĞI DÜZEYİ BİZ 4. HAFTADA YAKALADIK"

Koca, basın toplantısında '0.021 oranı'yla ilgili soruya da yanıt vererek şöyle konuştu: "Amerika'nın 11. haftada yakaladığı düzeyi biz 4. haftada yakalamış olduk. Artış hızının 4. haftada düştüğünü söyleyebiliriz. Ölüm artış hızının da 5. haftada başladığını söyleyebiliriz. Burada Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor."

Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka sayısının artmasıyla birlikte sağlık kuruluşlarında yoğun bakım ve yatan hasta sayısında artış söz konusu değil. Vaka sayısı arttığı oranda hastaneye yatış oranı artış gösterir. Hastanede bu yük giderek artar. İtalya'da, İspanya'da, Amerika'da bunu gördük. Yoğun bakım yataklarının yetmediği, koridorlarda gerektiğinde entübe edilir vakaları gördük. Türkiye'de vaka artmasına rağmen yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısında duraklamaya girdiğini çok net görüyoruz.

"VAKA VE ÖLÜM SAYILARININ ARTIŞ HIZI DÜŞTÜĞÜ İÇİN 0.021 ORANI ÇIKIYOR"

O nedenle sosyal medyada çok yayılan 0.021 oranından bahsediliyor. Çünkü Türkiye, artık artış hızının azaldığı, pik yapmaya doğru gittiği, vaka artış ve ölüm artış hızının bir duraklamaya girdiği ve önümüzdeki dönemde bu pikle birlikte bir plato çizme dönemine geldiği için oran ikili rakam olunca birbirine çok yakın. Önümüzdeki dönemde ölüm oranları düştüğünde bu tablonun farklılaştığını çok net görmüş oluruz.

İşte Bakanlığın gündem olan o verileri:

Bakan Koca, 'Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi' iddialarına cevap verdi
Bakan Koca, 'Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi' iddialarına cevap verdi

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