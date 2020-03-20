Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
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Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin yaşlı ve direnci zayıf kişiler olduğunu belirterek, "Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" uyarısında bulundu.

20.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:02
Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 270 bine yaklaşırken, can kaybı da 11 bini geçti. Türkiye'de ise virüsten 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken vaka sayısı 670'e yükseldi.

"ÖLENLERİN TAMAMI YAŞI VE DİRENCİ ZAYIF KİŞİLERDEN OLUŞUYOR"

Vaka sayısı ve ölü sayısıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsten hayatını kaybedenlerin tamamının yaşlı ve direnci zayıf kişilerden oluştuğunu açıkladı. Koca Twitter hesanından yaptığı duyuruda, "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim." ifadelerine yer verdi.

ÇİN'DEKİ ARAŞTIRMALARDA DA YAŞLILAR RİSKLİ GRUPTA YER ALMIŞTI

Çin'de Covid-19 adı verilen koronavirüsle ilgili olarak yürütülen ve 44 bin vakanın değerlendirildiği kapsamlı araştırmaya göre, hastalananların yüzde 80'i gribi hafif atlatıyor ama yaşlılar ve hastalar için risk çok daha büyük. Genel olarak hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranı düşük kalırken, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda ölüm riskinin çok yükseldiği görüldü. Araştırma ayrıca virüsü aldığı sırada başka bir hastalığı olan kişilerin de ölüm riskinin yükseldiğini tespit etti. Bu konuda en riskli grup kalp rahatsızlıkları olanlar. Onları diyabet hastaları, solunum yolları hastaları ve hipertansiyonu olanlar izliyor.

Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu

Haberin Videosu:

Bakan Fahrettin Koca, koronavirüsten ölenlerin hepsinin yaşlılardan oluştuğunu açıkladı

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