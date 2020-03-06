Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip koronavirüs değil human koronavirüs
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Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip koronavirüs değil human koronavirüs

İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bir hastada koronavirüsü görüldüğü iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, Yedikule Hastanesi'ndeki tanının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu açıkladı.

06.03.2020 23:51 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:04
Sağlık Bakanı Koca,

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastaya yeni tip (Kovid-19) tanısı konulmadığını belirtti.

Hastanın tanısının Human Koronavirüs NL63 olduğunu vurgulayan Koca, "Human Koronavirüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz virüsün yeni tipiyle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki koronavirüs paniğiyle ilgili belge paylaştı
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