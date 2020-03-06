Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip koronavirüs değil human koronavirüs
İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bir hastada koronavirüsü görüldüğü iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, Yedikule Hastanesi'ndeki tanının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulmadığını belirtti.
Hastanın tanısının Human Koronavirüs NL63 olduğunu vurgulayan Koca, "Human Koronavirüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz virüsün yeni tipiyle." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA