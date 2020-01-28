Son dakika: Deprem sonrası yoğun bakıma alınan hastaların durumunun kritik olmadığı açıklandı

28.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:33

Elazığ'da yıkıma sebep olan 6.8'lik depremin ardından bölgeye giden ve gelişmeleri yakından takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi verdi.

"DURUMU KRİTİK OLAN YOK"

Sağlık Bakanı Koca, "Hastanelerde takibini yaptığımız 70 yaralı söz konusu, 9'unu yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz. Yoğun bakımdaki hastalar arasında durumu kritik olan yok" ifadelerini kullandı.

"YÜSRA BEBEK'İN DURUMU İYİ"

Koca sözlerine, "41 vatandaşımızı kaybettiğimiz afette 1607 kişi hastanelere başvurdu çoğu taburcu edildi. Yüsra bebek, annesi ve Azize'nin genel durumunun iyi olduğunu söylemek istiyorum. Sahra mobil hastanelerini oluşturmaya başladık dün itibariyle 7 tane merkezimizi açmış olduk. Bu merkezlerde 24 saat uzman ekibin de olduğu acil ikinci basamak hizmetlerin verilebildiği merkezler olarak planlandı" şeklinde devam etti.

KOCA YARALILARI ZİYARET ETTİ

Elazığ'da, 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla konuşan UMKE personeli Emine Kuştepe ile birlikte Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca'nın ziyaret ettiği hastalar arasında, enkazdan çıkarılışı esnasında sedyenin taşınmasına yardım ettiği Fatma Yamış ve Kuştepe'nin telefonla konuştuğu Azize Çelik, eşi Cengiz Çelik ile oğlu Muhammet Çelik de yer aldı.

Bakan Koca, yaralılarla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

SOYLU: 30 BİN LİRA YARDIM VERİLECEK

Bina yıkımlarının devam edeceğini duyuran Soylu, "Yıkıldıktan sonraki günün ertesi sabahı hesaplarına bu paralar gönderilmiş olacak. Yıkım için söylüyorum diğerlerine müracaat üzerine gerçekleştirilecek. Hasarlı evlerden eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım verilecek" dedi.

"TOPLAM YARDIM 44 MİLYON LİRA OLDU"

Soylu sözlerine, "Elazığ'ın içinde şimdiye kadar 10 bin çadır kurduk. Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Eski eşya gönderilmemesini rica ediyoruz. Şu ana kadar devletimiz tarafından 24 milyon nakdi yardım gelmişti. Dün Cumhurbaşkanımızdan 10'ar milyon lira daha talimat geldi. Toplam 44 milyon oldu. 30 bin ton kömür yardımı var. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı. Şu ana kadar 25 bin çadır sevk edildi. Bunların 15-16 bini kuruldu." şeklinde devam etti.

Kaynak: AA

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