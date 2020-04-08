Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Vekillere seslenen Koca, "1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'e sunulan, 'Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi'nin en kısa sürede yasalaşacağına inandıklarını söyledi. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyadan açıklama yapan Koca, "Değerli vekillerim, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz" dedi. AK PARTİ VE MHP TEKLİFİ MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNDU AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını belirtti. Bülent Turan, "Siyasi polemiklere alet etmeyelim. Bu konu başka" ifadelerini kullandı. Meclis'e sunulan teklif, koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Cezaların ise yüzde 50 artırılması isteniyor. "İNFAZ YASASINA EKLEYELİM" AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Siyasi polemiklere alet etmeyelim. Bu konu başka. İnfaz yasasına ekleyelim zaman kaybetmeyelim" diye konuştu.