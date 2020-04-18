Sağlık Bakanı Koca: "Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor"
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Şehir Hastanesi, Başakşehir, İstanbul, Güncel

Sağlık Bakanı Koca: "Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da açılacağını bildirdi.

18.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 18.04.2020 23:38
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da açılacağını bildirdi.

Twitter hesabından İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak."

Kaynak: AA

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