Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda dün itibariyle tedavi gören 136 hastanın olduğunu belirterek, Çin'den getirilen ilaçların bu hastaların tedavilerinde kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda tedavi gören 136 hasta olduğunu ve Çin'den getirilen ilaçların bu hastalarda kullanılmaya başlandığını açıkladı.

"TOPLAM 26 HASTAMIZ İYİLEŞTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erken dönemde ilk vakalardan olan iki hastanın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaşan Bakan Koca, "65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu. Toplam 26 hastamız iyileşti" dedi.

"YOĞUN BAKIMDA 136 HASTA VAR"

Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hastanın olduğunu ve Çin'den getirilen bu ilaçların hastaların tedavilerinde kullanıldığını belirten Bakan Koca, "Tedavi dozu belli, ve ortalama bir kutunun bir hasta için kullanıldığını biliyoruz, en az 5 günlük bir kullanım. Bir hafta içerisinde bunu daha net konuşabiliriz. Bizim ilaç miktarı bin 250 kutuydu" ifadelerini kullandı.