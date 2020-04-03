Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili riskli illeri açıkladı. Koca, "Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksek olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 69 kişinin daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 2 bin 786 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 425 oldu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 20 bin 921, toplam yaşamını yitirenlerin sayısı ise 425 oldu.

EN RİSKLİ İLLER

Bakan Koca en riskli illlerle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: , "Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum'' dedi.

Sağlık Bakanı Koca ayrıca, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketliliğin istenen seviyeye düşürülemediğini söyledi.

EN ÇOK CAN KAYBI İSTANBUL'DA

En yüksek can kaybının 210 ile İstanbul'da olduğunu söyleyen Koca, ''Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. Şuan 25 ilde can kaybımız olmadı'' dedi.

ERKEK ORANI DAHA YÜKSEK

25 ilde can kaybımızın olmadığını 56 ilimizde hayatını kaybeden vakalarımızın olduğunu söyleyen Koca, '' Vefat eden hastalarımızın yaşlarına baktığımızda 50 yaş üzeri vefat sayısının giderek daha fazla artmış olduğunu özellikle erkek oranının daha yüksek olduğunu görmüş oluyoruz. 60 yaş üstünün çok kritik olduğu yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64.4'ünü oluşturuyor. Hayatını kaybeden hastaların da yüzde 80'e yakınını da 60 yaşın üzerinde olduğunu görüyoruz. Hastaneye ihtiyaç duymaksızın evde takip edebildiğimiz hastaların oranı ise yüzde 86.7'si 60 yaşın altında. Genç de olsa KOAH hastasıysa aynı oranda yaşlı gibi bir risk oluşturduğunu görüyoruz'' ifadelerini kullandı.