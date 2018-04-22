Sağlık Bakanı Demircan: "Şu Anda Sağlık Turizmi ile İlgili Yasamız Meclise Gelmiştir"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'nin yeni yeni adım attığı bir turizm alanı olan sağlık turizmiyle ilgili yasanın Meclise geldiğini söyledi.

Bakan Demircan, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Gümüşhane'de Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş ve diğer protokol üyeleriyle birlikte gerçekleşen ziyarette konuşan Bakan Demircan, turizmin Türkiye'nin önem verdiği sektörlerden birisi olduğunu, yeni yeni adım attığı bir turizm alanına da giderek açıldığını belirterek, onun da sağlık turizmi olduğunu söyledi. Türkiye'nin sağlık alanında çok önemli atılımlar yaptığını kaydeden Demircan, "Türkiye'nin bu alanda gücü ve potansiyeli arttı, altyapısını yeniledi. Sağlıkta insan gücü de giderek artıyor. Uzman sayısı artıyor, artacak. Pratisyen hekim açığımız kapanıyor, şu anda biz yaptığımız projeksiyonlarla şunu gördük, 2023 itibariyle Türkiye'nin pratisyen hekim açığı doluyor ve 2024'ten itibaren pratisyen hekimler için mecburi hizmeti kaldıracağız. Uzman hekimler için de 2030'lara doğru belki o da kalkacak. Türkiye'nin tıp fakültelerinin öğrenci yetiştirme kapasitesi Türkiye'nin ihtiyacının üzerine çıktı. Bunu biz yurt dışına açıyor ve yabancı öğrenciler gelip eğitim alıyorlar. Bu bizim için de büyük bir prestijdir. Burada doktor olup ülkesine dönecek insanlar bizim gönüllü elçilerimizdir. Hocalarıyla burada irtibatı devam edecektir. Şu anda sağlık turizmi ile ilgili yasamız meclise gelmiştir. Önemli bir yasa hazırlığı yapılmıştır. İnşallah seçimden önce onu da meclisten geçiririz" dedi.

"Hastanemizle ilgili gerekli adımları atacağız"

Coğrafi olarak zor bir bölge olan Gümüşhane'de yeni bir hastane yaptıklarını kaydeden Bakan Demircan, "Bununla ilgili medyada çıkan haberler var. Hastanede teknik bir sorun var mı yok mu, bu teknik konudur. Son şekli verildikten sonra hastanemizle ilgili gerekli adımları atacağız. Türkiye büyük bir ülkedir, bu tür sorunların üstesinden gelecek teknik donanıma, imkana sahiptir. 2002 yılında nitelikli yatak sayımız bütün Türkiye'de 18 bindi. Şu anda bütün Türkiye'de nitelikli yatak sayımız 129 bindir. Türkiye'de 2002'de genel yatak sayımız 160 binlerdeyken şu anda 230 binlere çıktı. Aslında son 15 yıl içerisinde 130 bin yeni yatak yaptık. Türkiye sağlıkta hak ettiği yere gelecek" diye konuştu.

"Gümüşhane'ye anjiyo ünitesi kurulacak"

Gümüşhane'de bir anjiyo ünitesi kurulmasıyla ilgili çalışma yapıldığını kaydeden Bakan Demircan, "Sayın Valim işi takip ediyor. Ben bu konuda kendilerine söylemiştim. Ankara'ya gidişte bunun etüdünü tamamlayalım. Burası bir il merkezidir. Böyle bir ünitenin olması gerekir. Ulaşımı zor olan yerler dikkate alınarak inşallah anjiyo ünitemizi buraya açacağız. Sağlık Bakanından da bu sözü aldınız" ifadelerini kullandı.

"Hükümetimiz Türkiye'de istikrarı tesis etmiştir"

Gümüşhane ziyaretinin seçim öncesine denk geldiğini fakat daha önce planlanan bir ziyaret olduğunu ifade eden Demircan, şunları söyledi:

"Hükümetimiz Türkiye'de istikrarı tesis etmiştir. Bütün bu kalkınmaların altında yatan en önemli zemin biri istikrar, diğeri de sistemimizdir. Sisteminiz fonksiyonel değilse kalkınmanız yavaşlar, hız kaybeder. Türkiye'de parlamenter sistemle bugüne kadar bunlar yapılabildi. Bu sistemin hızı bu kadar. 15 yıldır bu sistemden çok daha fazlasını da yapabilirdik sistem başkanlık sistemine dönüşseydi. Sonunda milletimizin talebini yerine getirebilmek için 2017 yılı Nisan ayında bu parlamenter sistemi bırakalım, cumhurbaşkanlığı sistemine geçelim. Milletimiz 'evet' dedi. Biz de onun fiili uygulamasına 24 Haziran'dan sonra geçeceğiz ve hep birlikte Türkiye'nin çok daha hızlı kalkınacağına şahit olacağız. Çok daha güçlendiğine şahit olacağız."

Vali Okay Memiş'in kent ve yeni hastanenin son durumuyla ilgili brifing vermesi ve hediyelerin ardından Bakan Demircan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, anjiyo ünitesi açılması ve yeni Devlet Hastanesindeki teknik eksiklerin tamamlanması ile birlikte yeni hastanenin açılmasına vesile olacakları için büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Milletvekili Hacı Osman Akgül ise yeni hastanedeki sorunları çözmek ve hastanenin en kısa zamanda hizmete açılması için Bakan Demircan'ın ziyaretini önemli bulduğunu ifade etti. Milletvekili Cihan Pektaş da 12 Nisan'da Vali Okay Memiş ve Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ile birlikte Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ı ziyaret ettiklerini anımsatarak, "Yeni hastanemizle ilgili durumu kendilerine arz ettik. Sayın Bakanımız en kısa zamanda Gümüşhane'ye geleceklerini ve bu konuya el atacağını bize beyan ettiler. Ziyaretimiz seçim kararı alınmadan önce gerçekleşmişti. Şöyle de denilebilir, 'seçim kararı alındı diye apar topar hastanenin açılması için çabalıyorlar' şeklinde eleştiri getirilebilir. Ancak Sayın Bakanımız bize 12 Nisan'da geleceği sözünü vermişlerdi. Bugün gelişi ile beraber hastanemizin sorunlarının da çözüleceğine inanıyorum. Gümüşhanemizde çok güzel birlik ve beraberlik var. Bu birlik ve beraberlikle 24 Haziran'da birinci de oluruz, üçüncü de. Hastanemizde güzel bir arazi incelemesi ile birlikte sonuç alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Gümüşhanelileri sağlık noktasında sıkıntıya düşürmek istemedik"

Bakan Demircan, Gümüşhane'ye ziyaretin 12 Nisan'da kararlaştırıldığını belirterek, "Hastanemizdeki sorunları yerinde görmek, Gümüşhanelileri sağlık noktasında sıkıntıya düşürmek istemedik. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Meselenin sadece hastane meselesi olmadığını ifade eden Bakan Demircan, şunları kaydetti:

"Gümüşhane'nin ülkemizle birlikte geliştiğini gördük. Tünelleri, barajlar, yapılan kalkınma hamleleri ve hedeflerini doğru belirlemiş bir şehir gördük. Tarımı, turizmini belirlemiş bir kent. Hedefinizi doğru belirlersiniz netice alırsınız. Gümüşhane'de bu gelişmeyi konuşuyorsan Türkiye de gelişmeyi, güçlü Türkiye olmayı konuşuyor. Bunu Türkiye'deki istikrar sayesinde konuşuyoruz. İstikrar Türkiye'nin en önemli zemini, en sağlam zemini. Bu zemin üzerinde Türkiye 16 yıldır kalkınma hamlelerini gerçekleştiriyor."

"Cumhurbaşkanlığı sistemini 24 Haziran'da yapılacak olan seçimle gerçekleştireceğiz"

Kalkınmanın daha hızlı olmasına vurgu yapan Bakan Demircan, şöyle devam etti:

"Bu mümkün. Şu ana kadar sistemimizden kaynaklanan hızı artırmak sorunumuz vardı. 16 Nisan 2017'de siz milletimizle birlikte karar verdik. Dedik ki parlamenter sistemi değiştirelim bunun yerine cumhurbaşkanlığı sistemini getirelim. Şimdi artık onu geciktirmenin hiçbir manası yoktur. Bir kere daha karar verildi. Kararı alınmış olan cumhurbaşkanlığı sistemini 24 Haziran'da yapılacak olan seçimle gerçekleştireceğiz. Elbette ki eski sistemimizi devam ettirmek isteyenler, zihinlerinde hala millet üzerinde vesayet kurma düşüncesini taşıyanlar, bunu söyleyemeyenler, bu işi engellemeye çalışacaklar, bunun için karşı çıkıyorlar. Ancak ben milletimizin bir yıl önce verdiği karardan çok daha güçlü bir şekilde bu kararı tazeleyeceğine, uygulayacağına inanıyorum."

"Mesele bugünün de değil, gelecek kuşakların meselesidir"

AK Parti ailesine düşenin milleti kucaklamak olduğunu vurgulayan Bakan Demircan, "Milletimize ulaşılmadık bir fert bırakmayacağız. Kapısını çalarak onlara bu meseleleri anlatmaktır. Mesele hepimizin meselesidir. Mesele bugünün de değil, gelecek kuşakların meselesidir. Hepimiz görüyoruz, coğrafyamız büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Bu coğrafyada eğer Türkiye istikrarsız bir Türkiye olarak yakalansaydı, bu son krizlerle Türkiye inanın çok büyük sıkıntılar yaşayacaktı. Ama elhamdülillah milletimiz o derin basiretiyle 15 Temmuz'da darbeyi de engelledi, ondan sonra da altyapı için gerekli altyapıyı da inşa etti. Şimdi o istikrarı güçlendirecek, uygulamayı yapacak. Bizim de yapacağımız bunu milletimize anlatmak, milletimizin gönlüne girmektir. Sizler kadın kolları olarak, hele hele Gümüşhane olarak fevkalade büyük başarılara imza attınız. Bundan sonra da atacağınıza inanıyorum. Çalışmalarınızın başarılı olarak neticelenmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hiç endişelenmeyin. Gümüşhane ile ilgili sorunların hepsini çözeriz."

Bakan Demircan, daha sonra caddede bulunan esnafları ziyaret etti. Bir vatandaşın daveti üzerine çay ocağında vatandaşlarla birlikte çay içen Bakan Demircan, daha sonra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamında ziyaret etti. Belediye girişinde Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından kendisine çiçek takdim edilen Bakan Demircan, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Burada Başkan Çimen'den brifing alıp Belediye Şeref Defterini imzalayan Bakan Demircan, 24 Haziran seçimlerine vurgu yaparak, "Sistemimizin yenilenmesiyle başarı daha da artacaktır. Şuanda biz bulunduğumuz noktadaki gayri safi milli hasılayla geldiğimiz yeri tartışıyoruz. Gelecek daha farklı olacak. Geleceğe uygun hazırlığı yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Demircan, beraberindeki heyetle mevcut Devlet Hastanesi ve yeni yapılan Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunduktan sonra Sema Doğan Parkı'nda bir süre dinlendi. Bakan Demircan, daha sonra Bayburt'a hareket etti. - GÜMÜŞHANE