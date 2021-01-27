Sağanak ve fırtınada açık düğün alanının istinat duvarı çöktü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınada, üzeri sac çatı ile kaplı açık düğün alanının istinat duvarı çöktü, çatısında hasar oluştu.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınada, üzeri sac çatı ile kaplı açık düğün alanının istinat duvarı çöktü, çatısında hasar oluştu.

Alaşehir'in kırsal Karacalar Mahallesi'nde, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yamaçta bulunan, üzeri sacdan çatı ile kaplı 200 metrekarelik açık düğün salonunun istinat duvarı yağmur ve fırtına nedeniyle çöktü, tabanında çatlaklar oluştu. Düğün alanının üzerine güneş ve yağmurdan koruması için sacdan yapılan çatıda da hasar oluştu.Düğün alanına giderek incelemelerde bulunan Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halis Özcan, alanın en kısa sürede yeniden yapılacağını belirterek, "Söz konusu düğün alanı 2018 yılında alelacele şekilde, teknik kurallara uyulmadan yapıldığı için sağanak yağmur ve fırtınada çöktü, duvarları zarar gördü. Zamanında iyi yapılmadığı için bugüne kadar kullanılan tüm malzemeler boşa gitti. Bu düğün alanını yeniden yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN