Sağ ol nasıl yazılır? TDK'ya göre sağol mu, sağ ol mu?

16.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:39

Sağol kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Sağol nasıl yazılır? Sağ ol mu, tespih mi? TDK'ya göre Sağ ol kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

SAĞOL NASIL YAZILIR? SAĞ OL MU, SAĞOL MU?

Sağol nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "sağ ol" şeklindedir.

Sağol: Yanlış

Sağ ol: Doğru

SAĞOL İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Sağdan soldan rica etmişler, taşeronlar aramışlardı boşuna." - Ayşe Kulin