Sağ ol nasıl yazılır? TDK'ya göre sağol mu, sağ ol mu?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "sağol". Peki, sağ ol nasıl yazılır? TDK'ya göre sağol mu, sağ ol mu yazılır?
Sağol kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Sağol nasıl yazılır? Sağ ol mu, tespih mi? TDK'ya göre Sağ ol kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
SAĞOL NASIL YAZILIR? SAĞ OL MU, SAĞOL MU?
Sağol nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "sağ ol" şeklindedir.
Sağol: Yanlış
Sağ ol: Doğru
SAĞOL İLE ÖRNEK CÜMLELER
"Sağdan soldan rica etmişler, taşeronlar aramışlardı boşuna." - Ayşe Kulin