Safranbolu'da yıl sonu sergisi

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen açılışta konuşan Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı konuşmada, okuryazarlık seferberliği kapsamında 37 kursta 105 vatandaşa ulaşıldığını, meslek edindirmeyle 60 kişinin iş sahibi yapıldığını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi vasıtasıyla 10 bin kişiye eğitim verildiğini ifade eden Ürkmezer, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğundan bugüne ismiyle müsemma olan halk eğitimin ismini yaşattığının bir göstergesi. Ben çok iyi biliyorum ki, her yaştan insanımıza bu kurslar vasıtasıyla ulaşıyoruz. Halk Eğitim Merkezimizin Safranbolu'daki vatandaşlara ulaşmasındaki bir başarı da var. Bu tabii ki tek başına olmuyor. Paydaş kurumlarımız var. Valiliğimiz, kaymakamlığımız, belediyemiz, İŞKUR gibi. Bunlar bizim çok önemli paydaşlarımız." diye konuştu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Karabük Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Coşkun Güven, daire amirleri, kursiyer ve öğretmenlerin katıldığı açılışta, kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi.

Kaynak: AA