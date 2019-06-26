Safranbolu'da temizlik çalışmaları

Safranbolu Belediyesi, ilçe genelinde temizlik çalışmalarına ara verilmeden devam ettiğini bildirdi.

İlçe genelinde rutin temizlik işlerinin yanı sıra kaldırım boyama, yol kenarları, dinlenme alanları ve oyun parklarındaki yabani otların temizlenmesi çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Köyiçi, Emek, Bağlarbaşı, Safranbolu merkezde de hizmetlerine devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, "İlçemiz sürekli göz önünde olan, her mevsim yerli ve yabancı misafir ağırlayan bir kent. Bu bakımdan özellikle temizlik konusunda hassas davranmaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından periyodik temizliğin yanı sıra parklarımız, yol kenarları kısaca tüm ilçe de geniş kapsamlı çalışmalar ara verilmeden devam ettiriliyor. Yine muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen talepleri de değerlendiriyoruz. Tüm bu çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen Safranbolulu hemşehrilerime teşekkür ediyor, mesai mefhumu gözetmeden çalışan personelimize kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA