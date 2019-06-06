Safiye Soyman MS hastası oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı

Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçiren ünlülerden olan Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk, bayramının birinci gününde Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Sahne kıyafetiyle göz kamaştıran Safiye Soyman, MS hastası oğlu Harun'u karşısında görünce duygulu anlar yaşadı.

SAMİMİ HALLERİYLE BOL BOL ALKIŞ ALDILAR

Magazin dünyasının en sempatik çifti olarak gösterilen Safiye Soyman ve Faik Öztürk, kendilerini dinlemeye gelen misafirlerinin karşısına "Cennet Bağı" şarkısıyla çıktı. Ünlü çift,sevenlerinin Ramazan Bayramını kutlamayı da ihmal etmedi. Repertuvarlarında yer verdikleri hareketli parçalarla müzikseverlere coşkulu bir gece yaşatan örnek çift, sahnedeki sempatik ve samimi halleriyle de hayranlarından bol bol alkış aldı.

ELBİSESİNİ BOYNUNA DOLAYIP ÇIKTI

Konserinin ikinci yarısına Safiye Soyman'ın binlerce liralık "Tuvalet"ni boynuna dolayarak çıkan Faik Öztürk, etkinlik alanındakileri gülmekten kırdı geçirdi. "Safiye bu kıyafet sana hiç olmamış, seni kilolu göstermiş aşkım" sözleriyle hayat arkadaşına takılan Faik Öztürk, "Zaten sayende modacılara çalışıyoruz. Seni kendi elbisenle protesto ediyorum" diyerek askısı ile birlikte boynuna doladığı tuvaletle sahnede turladı.

OĞLUNU GÖRÜNCE AĞLADI

Safiye Soyman'ın engelli oğlu Harun da izleyiciler arasındaki yerini alarak annesini dikkatle takip etti. "Bu gece canım oğlum da bizi izlemeye gelmiş" diyerek oğlu Harun'a seslenen Safiye Soyman, gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: İHA