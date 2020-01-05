: Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi

05.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:14

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını talep eden önergeyi oyladı ve ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için Irak hükümetine yetki verildi. Oylama öncesinde Irak Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda es-Sadr, meclise hitap etti.

"ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPATILSIN"

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliğininin kapatılmasını istedi. Sadr, meclise hitaben yaptığı açıklamada, ABD ve Irak arasındaki güvenlik anlaşmasının lağvedilmesi ve ABD Büyükelçiliğininin acilen kapatılmasını talep etti.

Ayrıca Iraklı Şii siyasi lider, ülkedeki ABD askerlerinin yer aldığı üslerin de kapatılmasını istedi. Sadr, "Tüm direnişçiler (Şii milis güçleri) acilen toplanmalı ve uluslararası direniş gücünü oluşturmalı" ifadesini kullandı.

ABD ASKERLERİ ÜLKEYİ TERK EDECEK

Toplantı sonrasında Irak Meclisi,ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldı. Mecliste yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.

"AMERİKA DIŞARI" SLOGANLARI ATILDI

Şii milletvekilleri, oturum başlamadan önce "Amerika'ya hayır" ve "Bağdat özgür kalacak, Amerika dışarı" sloganları attı. 329 sandalyeli Irak Meclisi'ndeki İran'a yakın Şii gruplar, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar alınmasını sağladı.

Oylamanın ardından Şii vekiller mecliste, "ABD'ye hayır", "Mühendis'e evet, "Süleymani'ye evet" ve "Ey işgalci çık dışarı" sloganları attı.

Kaynak: AA

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