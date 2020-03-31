Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
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Sadi Konuk, Bakırköy, Sağlık, Güncel

Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye

Virüsle mücadelede hayatlarını hiçe sayan Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde çalışan sağlıkçılar, vatandaşlara koronavirüsten korunmak için hayat kurtaran 12 tavsiyede bulundu.

31.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:11
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel cerrahi bölümünde görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara seslendi. Salgın nedeniyle yoğun mesai harcayan çalışanlar, hastalık riskinden korunmak için 12 kuralı sıralayarak vatandaşlardan uymalarını istedi.

Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de ölümlere neden olan Kovid-19 nedeniyle sağlık çalışanları da gece gündüz demeden vatandaşların yardımına koşuyor.

SAĞLIKÇILARDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Salgın sebebiyle yoğun mesai harcayan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel cerrahi bölümünde görev yapan sağlık çalışanları da vatandaşlara seslendi. Salgına karşı görev başında olan maske, eldiven ve gözlüklerini takan sağlık çalışanları, kamera karşısına geçerek hastalık hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

HAYAT KURTARAN 12 TAVSİYE

Özverili çalışanlar, uyarıların yazdığı kağıtları ellerine alarak hastalık riskinden korunmak için 12 kuralı sıraladı, vatandaşlardan uymalarını istedi. İşte hayat kurtaran 12 tavsiye:

-Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının

-Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin ve uyku düzeninize dikkat edin

-Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin

-Soğuk algınlığı gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun

-Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın

-Öksürme ve hapşurma sırasında ağız ve burun bölgenizi tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın.

-Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye ovalayarak yıkayın

-Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa, maske takarak sağlık kuruluşlarına başvurun

-Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyin, maske takmadan dışarı çıkmayın

-Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırınız

-Kapı kolları, lavabolar gibi sık kullanılan alanları her gün deterjanla temizleyin

-Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin

Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye

Kaynak: İHA

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Koronavirüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
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