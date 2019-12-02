Sadettin Saran Defne Samyeli sorularına "Duymamış olayım" diyerek tepki gösterdi

02.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:09

Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitiren Emina Jahovic'le ilişkisini noktalayan Sadettin Saran, bomba bir iddia ile gündeme gelmişti. Defne Samyeli ile ilgilendiği iddiasıyla magazin gündemine oturan ünlü iş adamı, gelen aşk sorularına tepki gösterdi.

"DUYMAMIŞ OLAYIM"

Komedyen Cem Yılmaz ile 1,5 yıllık beraberliklerini bitiren Defne Samyeli'yle anılan Sadettin Saran, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'ndaydı. Milliyet'in haberine göre bir kafede arkadaşlarıyla sohbet eden iş insanı bir hayli keyifliydi. Saran, sunucuyla ilgili soruları "Duymamış olayım, sormayın!" diyerek, geçiştirdi.

"DAHA ÖNCE TANIŞMAK İSTEMİŞ"

Sadettin Saran'ın, ünlü komedyenle aşk yaşamaya başlamadan önce Defne Samyeli ile tanışmak istediğini, ancak ikilinin birlikteliği nedeniyle bu durumu rafa kaldırdığı da söylendi. Henüz aralarında bir şey yaşanmasa da Sadettin Saran iş insanının, Defne Samyeli'ye özel bir ilgisi olduğu da iddialar arasındaydı.

EMİNA KEYİFSİZ

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Emina Jahovic'in bir hafta önce ayrıldığı sevgilisi, iş insanı Sadettin Saran'a dair sorulara yanıt vermedi. Sırp şarkıcı keyifsiz halleriyle dikkat çekti.