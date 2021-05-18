Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi
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Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Haberler | Güncel

- Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen ve her yıl sadece Mayıs ayında açan, ömrü ise sadece 15 gün olan Cehrilik Laleleri çiçek açtı.

- Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi

YOZGAT - Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen ve her yıl sadece Mayıs ayında açan, ömrü ise sadece 15 gün olan Cehrilik Laleleri çiçek açtı.

Kentin 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan Cehrilik lalesi, havaların ısınmasıyla doğayı renklendirdi. Kendine has kokusu ve görünümü olan lalelere vatandaşlar büyük ilgi gösterirken fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler laleleri fotoğrafladı. Arılar için de önemli polen kaynağı olan laleler, her yıl Mayıs ayında doğada kendiliğinden açıyor ve açtıktan 15 gün sonra soluyor.

Lalenin ismini yaşatmak ve tanıtmak amacıyla daha önce Yozgat Belediyesi, Cehrilik lalesi kolonyası da üretmişti.

Sadece Cehirlik bölgesinde yetişen lalelerin sökülüp götürüldüğünü dile getiren Kürşat Kayapınar, "Yozgat'ımızın gerçekten güzel bir bölgesi. Burada Mayıs ayı döneminde 15 gün içerisinde açıp geri sönen lalelerimiz var. Çok güzel kokusu var. Dolayısıyla biz bu zaman dilimini kaybetmek istemedik. Arkadaşlarımızla gelip burada fotoğraf çekiyoruz. Bütün eşimizi dostumuzu hemşerilerimizi dışarıdan bütün insanları buraya bekliyoruz. Gerçekten görülmeye değer bir yer. Cehrilik lalesinin kolonyası ve çok güzel kokusu var. Laleler özel bir bitki türüdür. Cadde ve sokaklarda ekilen laleler gibi değil. Bunlar kendine has yetişiyor. Buraya gelen kişiler bunun soğanını söküp almaya çalışıyor. Mümkünse kimse almasın ve sonuçta sınırlı sayıda çıkıyor. İnşallah daha da çoğalması için bir şeyler yapılması lazım. Yetkililere bu konuyu arz ediyoruz" dedi.

Zekeriya Gündüz ise "Cehrilik lalesi İç Anadolu Bölgesinde bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de sadece bu bölgede yetişen endemik bir bitkidir. "Vatandaşlar bilinçsiz bir şekilde soğanlarını sökerek götürüyorlar ama çeşitli denemeler gösteriyor ki bu bölgeden başka bir bölgede yetişmediğini o yüzden vatandaşlarımızdan ricamız bu lalelerimizi yerinden sökmesinler. Yıllardır Mayıs ayında açar ve sadece 15 gün doğada kalır" şeklinde konuştu.

Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi
Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi
Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi
Sadece 15 gün ömrü olan cehrilik lalesi doğayı renklendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

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