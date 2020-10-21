Sadakatsiz nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekildi? Sadakatsiz dizisi konusu nedir?
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Sadakatsiz nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekildi? Sadakatsiz dizisi konusu nedir?

21.10.2020 22:49 | Son Güncelleme: 21.10.2020 22:53
Sadakatsiz nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekildi? Sadakatsiz dizisi konusu nedir?

Kanal D ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekildi? Sadakatsiz dizisi konusu nedir?

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerini paylaştığı dizi izleyici tarafından büyük ilgi gördü. Peki, Sadakatsiz nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekildi? Sadakatsiz dizisi konusu nedir?

SADAKATSİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsiz dizisi Tekirdağ ilinde çekilmektedir. Tekirdağ Süleymanpaşa Barlar sokağında ilk bölüm çekimleri yapılan dizinin ikinci bölümünde Hükümet Caddesinde de çekimleri yapıldı.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizinde, başarılı bir doktor olan Asya eşi ve oğlu ile mutlu bir hayat sürmektedir. Ta ki eşinin atkısında uzun bir saç teli bulana kadar. Saç telini bulduktan sonra şüphelenir ve eşinin kendisini kiminle aldattığını bulur. Aldatılma hikayesi ile Asya kendisinden hiç beklemediği şekilde davranmaya başlar ve olaylar gelişir.

Sadakatsiz nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekildi? Sadakatsiz dizisi konusu nedir?
Sadakatsiz nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekildi? Sadakatsiz dizisi konusu nedir?

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