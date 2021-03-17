Sadakatsiz ne zaman? Kanal D Sadakatsiz 22. bölüm canlı izle!

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz ne zaman? Kanal D Sadakatsiz 22. bölüm canlı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle!

Orijinali Dr. Foster adıyla BBC'de yayınlanan Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta, hangi kanalda? Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz ne zaman? Kanal D Sadakatsiz 22. bölüm canlı izle!

SADAKATSİZ NE ZAMAN?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümüyle 17 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de ekranda olacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selçuk'un Haluk'un oğlu olduğunu ilan etmesi herkeste büyük bir şok etkisi yaratırken Gönül Güçlü'nün beklenmedik planı gündeme bomba gibi düşer. Kendisini umulmadık bir krizin ortasında bulan Asya'yı Selçuk'la yeniden bir araya getiren gelişme merak uyandırır. Asya ve Sinan konusunda sınırları zorlamaktan çekinmeyen Volkan'ın son hamlesinin arkasında yatan tedirgin edici gerçek nedir?