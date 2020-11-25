Sadakatsiz izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz son bölüm özeti!
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Sadakatsiz izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz son bölüm özeti!

25.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:07
Sadakatsiz izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz son bölüm özeti!

İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz son bölüm özeti!

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sadakatsiz izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz son bölüm özeti!

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

İlk bölümü ile izleyiciyi etkisi altına alan Sadakatsiz dizisi her Çarşamba saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan nasıl bir hamle yapacak? Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan'a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan'ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan'ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

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