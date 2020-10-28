Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?
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Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?

28.10.2020 11:40 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:45
Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?

Sadakatsiz dizisi başladığı ilk günden itibaren beğenileri topluyor. Peki, Sadakatsiz dizisi hangi gün? Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz saat kaçta başlıyor? Sadakatsiz dizisi konusu ve oyuncuları...

BBC Studios'un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 21 Ekim Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümüne eşini genç bir kadınla aldatan Volkan'ın sözleri damga vurdu.

SADAKATSİZ KONUSU

Sadakatsiz, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan ve yakında Kanal D ekranlarında olacak olan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır.

Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere, Asya Arslan

Caner Cindoruk, Volkan Arslan

Melis Sezen, Derin Güçlü

Eren Vurdem, Mert Gelik

Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik

Nazlı Bulum, Nil Tetik

Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı

Alp Akar, Ali Arslan

Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?

SADAKATSİZ HANGİ GÜN?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 7 Ekim, Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başladı! Dizi her çarşamba ekranlara geliyor...

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