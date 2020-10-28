Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?
Sadakatsiz dizisi başladığı ilk günden itibaren beğenileri topluyor. Peki, Sadakatsiz dizisi hangi gün? Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz saat kaçta başlıyor? Sadakatsiz dizisi konusu ve oyuncuları...
BBC Studios'un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 21 Ekim Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümüne eşini genç bir kadınla aldatan Volkan'ın sözleri damga vurdu.
SADAKATSİZ KONUSU
Sadakatsiz, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan ve yakında Kanal D ekranlarında olacak olan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır.
SADAKATSİZ OYUNCULARI
Cansu Dere, Asya Arslan
Caner Cindoruk, Volkan Arslan
Melis Sezen, Derin Güçlü
Eren Vurdem, Mert Gelik
Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik
Nazlı Bulum, Nil Tetik
Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı
Alp Akar, Ali Arslan
SADAKATSİZ HANGİ GÜN?
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 7 Ekim, Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başladı! Dizi her çarşamba ekranlara geliyor...