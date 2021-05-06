Sadakatsiz dizisinin sezon finali tarihi belli oldu

Son haftalarda sette çıkan koronavirüs vakalarından dolayı çekimlerinde aksamalar yaşanan Sadakatsiz dizisi sezon finali yapmak için hazırlıklara başladı. Dizi haziran ayının ilk haftasında ekran macerasına bir süre ara verecek.

Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Burak Sergen gibi isimlerin üstlendiği Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'den yeni bir haber geldi. Dün akşam 28. bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz dizisi birkaç hafta sonra sezon finali yapacak.

4 BÖLÜM SONRA SEZON FİNALİ YAPIYOR

BBC yapımı olan Doctor Foster'dan uyarlanan dizi, orijinalinden daha büyük etki yaratarak reytinglerde kanal ve yapım şirketinin yüzünü güldürmeyi başardı. Sadakatsiz dizisinin 32. bölümü ile birlikte sezon finali yapmasına karar verildi. Dizinin sezon finali yapacağı bölüm 2 Haziran'da ekrana gelecek.

KORONAVİRÜS VAKALARI ARTTI

Geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen koronavirüs vakaları ile anılan Sadakatsiz dizisinde Melis Sezen, Alp Akar ve Burak Sergen koronavirüse yakalanmış ve Sadakatsiz'in yeni bölümü 1 hafta yayınlanmamıştı. Sezen ve Akar virüsü evde yenerken Sergen, yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. Sağlık durumu iyiye giden Burak Sergen, entübeden çıkarıldı.