Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Canlı Sadakatsiz izle! Sadakatsiz 20. Bölüm canlı full HD izle!

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 19. Bölümde Asya'nın geçmişten gelen sürpriz misafiri tüm dengeleri değiştiriyor!

Öte yandan Volkan'ın Asya karşısında sergilediği zaaf onu duygusal olarak büyük bir çıkmaza sürüklerken, Hicran'ın gelişiyle ortaya çıkan gerçekler herkesi derinden sarsmıştır. Derin Volkan'la olan ilişkisini yoluna sokmak için elinden geleni yaparken, Asya'nın geçmişinden gelen sürpriz karşısında Volkan'ın tavrı ne olacaktır?

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SADAKATSİZ 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 21. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

SADAKATSİZ KONUSU NE?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

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SADAKATSİZ 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!