Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz hangi gün?
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Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz hangi gün?

09.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:19
Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz hangi gün?

Türk yapımı televizyon dizisi, İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz hangi gün?

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz hangi gün?

SADAKATSİZBU AKŞAM VAR MI?

Geçtiğimiz hafta koronavirüs sebebiyle yayınlanmayan Sadakatsiz yeni bölümü ile ekranlarda olacak. 9. bölümü yayınlanacak dizinin detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

SADAKATSİZ HANGİ GÜN?

Çarşamba akşamları saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi fragmanı ile dikkat çekmeyi başardı.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Eren Vurdem (Mert)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Olcay Yusufoğlu (Serap)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Emir Taro Tekin (Selçuk)

Alp Akar (Ali)

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