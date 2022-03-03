Sabotaj nedir? TDK'ye göre sabotaj ne anlama geliyor?

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SABOTAJ NEDİR?

Sabotaj kelimesi Türkçeye Fransızca sabotage sözcüğünden geçmiştir. Kelime anlamı yıkmak, parçalamak, kullanılmaz hale getirmektir. İlk olarak 20.yüzyılın başlarında Fransa'daki işçilerin makineleri bozmak amacıyla takunya terliklerini kullanmasıyla ortaya çıkmıştır.

Sabotaj kelimesinin anlamı baltalama olarak biliniyor.

TDK'YE GÖRE SABOTAJ NE ANLAMA GELİYOR?

TDK'ye göre sabotaj kelimesinin anlamı "baltalama" olarak adlandırılır.

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