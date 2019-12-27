Sabit Akkaya'dan 2020 yılbaşı önerileri ve saç&makyaj trendleri

27.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:38

Her geride bıraktığımız yılı düşündükçe içim sızlar. Her sene yeni heyecanlarla, yeni umutlarla bir yıla başlıyoruz.Hayatın bize ne getireceğinizi asla bilmiyoruz. Yine de umut etmek ve yeni başlangıçların heyecanını yaşamak güzel. İnsanız sonuçta. İyisiyle kötüsüyle yaşayabileceğimiz bir hayatımız var. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyelim.

Kızlarımın okulu her sene yeni yıl öncesi tatil oluyor. Çocuklarla zaman geçirmek bana hep iyi geliyor.

Hem okul hem de bu sene LGS'ye girecek bir kızım olması sebebiyle bu dönem çok hızlı ve tempolu geçiyor. Kızların da vakti pek olmuyor. Tatili fırsat bilip anne-kız günü yaptık. Uzun zaman önce "yeni yıl öncesi tatilde gidelim" diye konuştuğumuz kuaför günümüzü yaptık. Sevgili Sabit Akkaya sağ olsun hepimize ışıl ışıl dokunuşlarla ağırladı.

Yeni yıl öncesi olunca hazır da kuafördeyim 2020 yılbaşı gecesi için saç ve makyaj trendlerini öğrendim. Sevgili Sabit Akkaya'ya hem dostluğu hem de deneyimini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederim. Umarım öneriler benim kadar sizin de işinize yarar.

2020 Yılbaşı Gecesi Trendleri

Yılbaşı gecesi, diğer önemli günlere ve davetlere oranla, pırıltılı aksesuarlarla kombinlenmiş, daha ışıltılı kıyafetleri akla getirir. (En azından benim için böyle.) 2020'ye gireceğimiz yılbaşı gecesinde, bu görünümü pırıltılı saçlarla tamamlamak doğru olacaktır. Bu nedenle Sabit Akkaya, kişilerin isteklerine bağlı olarak yılbaşı gecesi için saçlarda simler ve pırıltılı saç aksesuarları kullanmayı ve yüksek hacimli saçlar tasarlamayı öneriyor. Özellikle bu önemli gecede rutinlerinin dışına çıkmaları için teşvik ediyor.

Yılbaşı gecesi makyajı için de benzer bir durum söz konusu. Bakın Sabit bey neler söylüyor. " Makyajda da pırıltılar ve trendleri biraz abartarak, bu geceye hazırlanmak doğru bir tercih. Örneğin 2019'da görmeye başladığımız, göz kapağının iç kısmına verilen gölge trendini holografik bir renkle zenginleştirebilirsiniz. Grafik çizgiler de yılbaşı makyajını zenginleştirmenin bir yolu olabilir. Örneğin smokey makyajı, çizgilerle çerçeveleyerek, kedi gözü makyajına yakın bir görünümle zenginleştirebilirsiniz. İşyerinde verilecek ufak çaplı yılbaşı partisi gibi daha hafif makyaj kullanmanın doğru olacağı bir durumda ise, daha az buğulu gözüken bir makyajı flu çizgilerle hafifçe çerçevelemek hem rutinin dışına çıkmayı, hem de yılbaşının enerjisine uygun olmayı sağlayacaktır. Tabi ki smokey makyajı zenginleştirmenin dışında simler, pırıltılı makyaj aksesuarları da 2020'ye girerken görünümünüzü tamamlayacaktır."

Sadece yeni yıl önerileriyle Sabit Bey'i rahat bırakacağımı düşünmediniz umarım :) 2020 trendlerini de ilk siz okuyun isterim.

2020 Genel Saç ve Makyaj Trendleri

2020'de genel olarak ön plana; bob kesim, kahküller ve hacimli saçlar çıkacak. Ancak saç modeli ne olursa olsun, esas önemli olan ve herhangi bir saç modelini 2020'ye uygun hale getiren şey ise kişiye özel tasarım olacak.

Özellikle 2019'un 2. yarısından itibaren yayılmaya başlayan kahkül modası, 2020'de daha da kuvvetlenecek ve benzer saç modeline ve yüz şekline sahip iki kişi kendileri için özelleştirilmiş farklı kahküller kullanıyor olacaklar.

Bob saç kesimi bir süredir moda ancak bu senenin en göze çarpan değişikliği hangi bob kesim tarzını uygularsanız uygulayın, keskin hatlardan uzak durmak olacak. Saçların uçlarına doğru doku vererek yumuşatmak, bob tarzı saç kesimini modaya uygun hale getirecektir. Tabi ki burada da kişiye özel tasarım ön plana çıkacak ve saçın renginden, uzunluğuna, dalgalı veya düz oluşundan taranma şekline kadar kişiselleştirilmiş bir bob kesim, güncelliğinizi korumanızı sağlayacaktır. Bob kesim, hacimli saçlar ve kahkül dışında 2020'de göreceğimiz bir başka saç modası da ekstra uzun saçlar olacak. Bu yıl salonlarımızda, renklendirme konusunda, sıcak tonlar ve çok daha naturel ışık oyunlarıyla birlikte daha parlak tonlara sahip bir renk yelpazesi sunuyoruz.

2020'nin makyaj trendlerinde bir numara renkli maskaraların olacak. Si-yah maskarayı bir kenara bıraktığımız ve renkli tonlarla kişiliğimizi yansıttığımız bir yıl olacak. Neon renkleri, özellikle göz kapağının iç kısmında kullanmak, kirpik çizginizden ayrı duran bir veya daha fazla sayıda çizgi halinde uygulanan, renkli göz kalemlerini de çok sık göreceğiz. Göz kapağından elmacık kemiklerine doğru uzanan makyajlar, kırmızı smoke makyajlar da günlük yaşantıda olmasa da davetlerde karşımıza çıkacak. Makyaj trendlerinde de en önemli unsur kişiselleştirme olacak. Tüm bu renkli dünya ve grafik çizimler, kişiye özel tasarımlar olarak dünyaya kendisini ifade etmeyi sağlayacaktır.