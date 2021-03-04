Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kafe ve restoranlarda kovid-19 denetimleri

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında havalimanındaki kafe ve restoranları denetlendi. Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki Amiri Necip Çakmak ve beraberindeki yetkililer, terminal binasındaki restoran ve kafelerde sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarılarda bulundu.

Bazı işletmelerde masaların boş bırakılması için yazılan uyarıların yolcular tarafından dikkate alınmadığını ve sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğini gören Havalimanı Mülki İdare Amiri Çakmak, kurallara uyulması için masa ve sandalyelerin seyreltilmesini istedi.

Çakmak ve beraberindeki heyet denetimler boyunca yeme içme mekanları dışında maske takmayan bazı yolculara da uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak