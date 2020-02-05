: Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı

05.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:48

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.

Olayın ardından kaza mahalline gitmeyen çalışan Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yaptı. Kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi.

PİLOTLARIN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan ilk açıklamayı yaptı. Turhan, uçakta 183 kişinin olduğunu ve can kaybı yaşanmadığını söyledi. Pilotların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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