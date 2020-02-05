Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı

İzmir İstanbul seferini yapan bir uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandığı öğrenildi.

05.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:48

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.

Olayın ardından kaza mahalline gitmeyen çalışan Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yaptı. Kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi.

PİLOTLARIN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan ilk açıklamayı yaptı. Turhan, uçakta 183 kişinin olduğunu ve can kaybı yaşanmadığını söyledi. Pilotların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı
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