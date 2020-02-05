: Parçalara ayrılan yolcu uçağının pistten çıkma görüntüleri ortaya çıktı

05.02.2020 23:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:07

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Hava Yolları'na ait Boeing 737-86J tipindeki uçak 16:40'ta İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 17:45'te varmak üzere yola çıktı. Saat 18:19'da inişini yapan uçak, bu sırada kaza geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı. Havalimanında tüm uçuşlar iptal edildi. Pilotların ise yaralı olduğu aktarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 157 kişinin yaralandığını ve bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı. Uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.

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