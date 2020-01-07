: Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı

07.01.2020 21:47 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:53

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde bir uçak pistten çıkmıştı. Uçağın pistten çıkma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçak piste sorunsuz iniyor ancak ardından bilinmeyen bir nedenden dolayı pistten çıktığı görülüyor.

FIRTINA NEDENİYLE PİSTTEN ÇIKTI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında şiddetli fırtına nedeniyle kayarak pistten çıktı. Yolcular şişme kaydıraklar ile uçaktan tahliye edildi, ardından havalimanında güvenli bölgeye alındı.

İÇ HAT SEFERLERİ YENİDEN ERTELENDİ

Uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanında iç hat seferleri için saat 22.00 olarak duyurulan ilk uçuş saati yarın sabah 06.00'ya ertelendi.

Kaynak: İHA

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