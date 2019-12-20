Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı
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Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı

Kayseri'de sabah erken saatlerde bebek arabasıyla dolaşan kişiden şüphelenen ve kontrol eden polis ekipleri, çalıntı olduğu belirtilen iki aküyü ele geçirdi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

20.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:18
Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı

'de, saat 04.00'da bebek arabası ile dolaşan kişiden şüphelenen ekipleri, kontrol ettiği bebek arabasında çalıntı akü ele geçirdi.

DEVRİYE GEZERKEN HIRSIZI YAKALADILAR

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi mahallesinde akü hırsızlığı olayının artması ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgede kontrollerini arttırdı. Devriye gezen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Danişment Gazi Mahallesi'nde sabah saat 04.00 sıralarında bebek arabası ile dolaşan bir kişiden şüphelendi. Şüpheli Sinan G.'yi durduran polis ekipleri, bebek arabasında çalıntı olduğu belirlenen iki akü ele geçirdi.

Şüpheli Sinan G.'nin aküleri Yerli Sokak ve Eski Çeşme Sokak'tan çaldığı belirlendi. Yetkililer Gökhan G. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA
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