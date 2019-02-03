Saba Tümer, Gençlik Fotoğrafıyla Takipçilerini Şaşırttı

Sunduğu gece sohbet programları ile adından söz ettiren Saba Tümer, ekranlarda attığı neşeli kahkahalarla akıllara kazınan isimlerden olan Saba Tümer, gençlik fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu.

"SAÇIMI SÜPÜRGE ETTİM"

Saba Tümer, yıllar öncesine ait fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerini yıllar öncesine götüren sunucu, Instagram paylaşımına, "Boşuna demiyorum size 'belime kadar olan tokaların zor tuttuğu saçlarımı bu meslekte süpürge ettim' diye. İşte kanıtı" notu yazdı.

İşte Saba Tümer'in gençlik fotoğrafı;