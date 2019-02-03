Saba Tümer, Gençlik Fotoğrafıyla Takipçilerini Şaşırttı
Kendine has gülüşüyle dikkatleri üzerine çeken sunucu Saba Tümer, yıllar öncesine ait fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı.
Sunduğu gece sohbet programları ile adından söz ettiren Saba Tümer, ekranlarda attığı neşeli kahkahalarla akıllara kazınan isimlerden olan Saba Tümer, gençlik fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu.
"SAÇIMI SÜPÜRGE ETTİM"
Saba Tümer, yıllar öncesine ait fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerini yıllar öncesine götüren sunucu, Instagram paylaşımına, "Boşuna demiyorum size 'belime kadar olan tokaların zor tuttuğu saçlarımı bu meslekte süpürge ettim' diye. İşte kanıtı" notu yazdı.
İşte Saba Tümer'in gençlik fotoğrafı;
YORUMLAR (3)
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O zamandan belliymisCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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MAGAZİNCİLER, TEK KELİMEYLE ANLATMAK GEREKİRSE, ''''SİNİR TÖRPÜSÜ '''' OLMAYA DEVAM EDİYORSUNUZ. NEDİR BU, PLASTİK SU ŞİŞESİNDEN DAHA DA YAPAY OLAN SABA TÜMER MERAKI?Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Dişlerini cok gosteriyor biraz hanimcik durmak daha cok yakisiyor. Yuksek volumlu kahkahalar bi kadini daha da kaba gosteriyor. Gulumse ama zarifce.. Kahkayla gundeme geldin diye zorlama kendini bi sure sonra emir komuta halini alirCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır