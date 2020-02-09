Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım
Sunucu Saba Tümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem yarattı. Doha'ya tatile giden Tümer, dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ile tesadüfen aynı yatakta yattığını öğrendiğini ifade etti.
Sunucu Saba Tümer, kişisel Instagram hesabından ilginç bir video paylaştı.
"BECKHAM'IN YATTIĞI YATAKTA YATMIŞIM"
Katar'ın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Doha'ya tatile giden Tümer, dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü futbolcuları arasında yer alan İngiliz David Beckham ile tesadüfen aynı yatakta yattığını öğrendiğini belirtti.
İşte o paylaşım;
"Doha'dan ayrılıyoruz. Çok güzel bir seyahat geçirdik. Tam odaya doğru gelirken öğrendim ki David Bechkam buradaymış ve bu odada kalmış. Yani anlayacağınız ben David'in yattığı yatakta yatmışım ve 3 gündür bunun farkında değilim. Tam gider ayak söylenir mi bu insana" diyen Tümer, "Bu bizim ikinci karşılaşmamız. Daha önce Maldivler'e gittiğimde David otelden çıkmış ben girmişim. Hatta aynı odada kalmışız" dedi.
Haber Videosu: Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım
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çok güzelsin zehraCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yaw allah aşkına ya bu kadar makyaj yapmayın yada makyajsız fotoğraf çektirmeyin. . . Resmen Dr Jekyll ve Mr Hyde gibi. . . . Biri gündüz güneşi diğeri gece kabusu. . . Estetik duygularımızla oynamayın artıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu kadın manyamış iyice , ALLAH ISLAH ETSİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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SABA MI KALDI ARTIK BE ZORLAMA SABACIM SENIN DEVRIN 2012 ler felan diCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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İyi onu da yaptın, aklın orada kalmasın.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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40 gün yıkanmazsın artıkCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Rüyasinda görmüsse üstü acik kalmistir.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır