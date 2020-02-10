Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
Katar tatilinde, daha önce David Beckham'ın kaldığı otel odasında kaldığını söyleyen Saba Tümer, sözlerinin çarpıtılarak haber yapılmasına isyan etti.
Katar tatilinde uyuduğu yatakta daha önce ünlü futbolcu David Beckham'ın yattığını açıklayan Saba Tümer, laflarının çarpıtılıp 'tık' malzemesi yapılmasına sinirlendi.
Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Saba Tümer, bazı haberlerin insani değerleri ayaklar altına aldığından yakındı.
Hürriyet Gazetesi'nin attığı "Saba Tümer: David Beckham'la aynı yatakta yattım" başlığına sinirlenen sunucu, "Bir tık uğruna insani değerleri ayaklar altına almak hiçbir meslek ahlakına yakışmaz ve hiç yakıştıramadım. Kadına şiddetin bir örneği olan bu başlık için başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere bu şiddete sorgusuz sualsiz ortak olan tüm haber sitelerini şahsım ve bu muamelelere maruz bırakılan tüm kadınlar adına kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Tümer ayrıca paylaşımında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Hürriyet Gazetesi'ni de etiketledi.
Haber Videosu: Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
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Sen kendi kendine çukur kazarsan, yattığın yatağında reklam için Beckham''ın dersen, eee diğer kişilerde işine bakar tabiki. ;))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Kimse sana aynı anda onunla yatakta yaatın demedi. Sen bizzat kendin bu yatığım yatakta David (sanki eski sevgilin yada arkadaşın) gibi bu yatakta yatmış diyorsun. Bunun ne anlamı var. Ama sana yakıştığı kesin. Şimdi de halen kamuoyunu gereksiz yere meşgul ediyorsun. derdin ne ise git onu çöz yada çözdür. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır