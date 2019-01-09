Saanen Keçi Melezlemesiyle Sürünün Süt Verimini Artırdı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi kırsal Dutluca Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yılmaz (52), sahip olduğu keçi sürüsüne 25 yıl önce kattığı 2 Saanen ırkı teke ile melezleme yaptı. Siyah keçi sürüsünü Saanen ırkına çevirdi. Daha önceki keçilerden günde 1,5- 2 litre civarında süt elde ederken, Saanen ırkına çevirdiği keçilerden ise günde 4 litrenin üzerinde süt elde etmeye başladı. Şu anda 190 baş keçiye sahip olan Yılmaz, geçen 25 yıllık sürede ise yüzlerce damızlık Saanen keçiyi de Türkiye'nin değişik kentlerindeki üreticilere satarak, örnek bir yetiştirici oldu.

Burhaniye'ye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca mahallesinde çocukluğundan beri keçi yetiştiriciliği yapan Hüseyin Yılmaz, 1993 yılında Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden temin ettiği 2 Saanen ırkı tekeyle, elindeki kara keçileri melezleyerek çok olumlu sonuçlar aldı. Kara keçilerden günlük 1,5-2 litre süt alan Yılmaz, melezleme yöntemiyle çoğalttığı Saanen keçilerden ise günlük 4 litrenin üzerinde süt almaya başladı. Ayrıca ikizlik ve üçüzlük oranı çok yüksek olan keçilerden çok sayıda damızlık üretti.

Son seçimlerde muhtar olan 3 çocuk babası Hüseyin Yılmaz, geçtiğimiz günlerde doğum yapan 75 keçiden de 180 oğlak elde etti. İzmir'den Tokat'a kadar yurdun değişik yörelerine damızlık veren Yılmaz, geçtiğimiz yıl kurduğu sağım sistemi sayesinde de işini kolaylaştırdı. Yılmaz, Balıkesir Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğine de üye oldu. Çocukluğundan beri keçi yetiştiriciliği yaptığını anlatan Hüseyin Yılmaz, şu anda elinde 190 baş keçinin bulunduğunu ve yer darlığı yüzünden 50-60 tanesini satmak istediğini söyledi.

'2 KEÇİ ALARAK BAŞLADIM'

Saanen keçileri herkese tavsiye ettiğini söyleyen Yılmaz, "Ben bu keçiciliğe 1993 yılında Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 2 tane teke alarak başladım. Elimizde siyah keçiler vardı. Siyah keçilerle melezleme yaptım. Böylelikle bu günlere geldim. Bu hayvanların verimi yüksek. Bizim eski kara keçiler en fazla 2 litre süt veriyordu. Ama, bunlardan 3-4 litre, hatta 5 litreye kadar süt verenler oluyor. Şu anda 75 keçiden 180 tane oğlak oldu. İkiz, üçüz ve hatta dördüz oldu. Ben bunu, herkese tavsiye ederim. Biz bu işten çok memnunuz. Bu keçilerden çok yere damızlık verdim, İzmir'den Tokat'a kadar damızlık gönderdim. Bizden damızlık alanlar da çok memnun. Şu anda elimde 190 baş keçi var. Yerleri dar geldiği için 50-60 tanesini satacağım. Almak isteyenleri bekliyorum" dedi. - Balıkesir

Kaynak: DHA