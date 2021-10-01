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Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'ün vefatının ardından partiye taziye ziyaretleri sürüyor

AA - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının ardından partiye başsağlığı ziyaretleri gerçekleştirildi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının ardından partiye başsağlığı ziyaretleri gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanvekili Yasin Hatipoğlu ve DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, taziye ziyareti için Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

Ziyarete gelenler, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk'ün yeğeni Celal Asiltürk ve partililer tarafından karşılandı.

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'ün vefatının ardından partiye taziye ziyaretleri sürüyor

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'ün vefatının ardından partiye taziye ziyaretleri sürüyor

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'ün vefatının ardından partiye taziye ziyaretleri sürüyor

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'ün vefatının ardından partiye taziye ziyaretleri sürüyor
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Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
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Haber: Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'ün vefatının ardından partiye taziye ziyaretleri sürüyor - Haberler
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