Saadet Partisi'nin Niğde Belediye Başkan Adayı Nihat Altıparmak Kimdir?

Saadet Partisi'nin Niğde Belediye Başkan Adayı Nihat Altıparmak oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Niğde Belediye Başkan Adayı olan Nihat Altıparmak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

NİHAT ALTIPARMAK KİMDİR?

Nihat Altıparmak, 1954 yılında Niğde'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Niğde'de tamamladı. Ankara Eğitim Enstitüsü mezunu olan Altıparmak, lisans eğitimini Niğde Üniversitesi'nde yaptı. Emekli öğretmen olan Nihat Altıparmak, evli ve 4 çocuk babasıdır. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Saadet Partisi 25. dönem milletvekili adayı oldu. Nihat Altıparmak, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Niğde Belediye Başkan Adayı oldu.