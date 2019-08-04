Saadet Partisi'nin kongre tarihi belli oldu

Son kongresini 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştiren Saadet Partisi'nde kongre heyecanı yaşanıyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yasal mevzuat gereği ekim ayında Ankara'da yapılacak kongre için Saadet Partisi genel merkezinde hummalı bir hazırlık sürecine girildi. Her kongresi bir şölen havasında geçen Saadet Partisi'nin kongre ile ilgili detaylı bilgileri ilerleyen günlerde il başkanlıklarına ulaştırması bekleniyor.

"EMİN ADIMLARLA GİDECEĞİZ"

Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Temel Karamollaoğlu, nisan ayında yaptığı bir konuşmasında, "Önce zamanı gelen il kongrelerimizi tamamlayacağız. Ekim ayında ise büyük kongremizi yapacağız ve kolları sıvayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." demişti.