Saadet Partisi'nin 56 bin oyu CHP'ye gitti!

İstanbullular iptal edilen 31 Mart seçiminin ardından bugün bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandık başına gitti. Saaadert Partisi'nin adayıyüzde0,55 oranında oy aldı. Toplam oy sayısı ise 47, 540 oldu.

31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364 oy aldı.

Saadet Partisi'nin yaklaşık 56 bin seçmeni tercihini CHP adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullandı.