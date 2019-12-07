Saadet Partisi'nden, Türk siyasetinde en çok dinlenenler derlemesi
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Saadet Partisi'nden, Türk siyasetinde en çok dinlenenler derlemesi

Saadet Partisi, resmi twitter hesabından "en çok dinlenenler" derlemesi yaptı. Müzik dinleme platformu Spotify'den esinlenerek yapılan derleme, kullanıcılar tarafından binlerce kez paylaşıldı.

07.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:48
Saadet Partisi'nden, Türk siyasetinde en çok dinlenenler derlemesi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulan , son günlerde ünlü müzik dinleme platformu tarafından açıklanan en çok dinlenenler listesini Türk siyasetine uyarladı.

Türkiye'de en çok dinlenen müzikler üzerinden yapılan paylaşımda Saadet Partisi'ne göre en çok dinlenen konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Zillet ittifakı" söylemi oldu. Erdoğan'ı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli takip etti.

Ayrıca hazırlanan çalışmada "Bunlara takıldık kaldık" başlığıyla, "verginin vergisi", "kutuplaştırma" ve "israf yolsuzluk" gibi konular öne çıkarıldı. Parti'nin bu gönderileri, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.


Haber Videosu

: Saadet Partisi'nden, Türk siyasetinde en çok dinlenenler derlemesi
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