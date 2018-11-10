Saadet Partisi'nden Yerel Seçim Açıklaması: İstanbul İçin Kadir Topbaş'ı Düşünebiliriz

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Sevim, 'metal yorgunluğu' gerekçesiyle istifası istenen eski AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı düşünebileceklerini söyledi.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın sorularını yanıtlayan Abdullah Sevim, yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİ DIŞINDA ADAY OLMA CESARETİ GÖSTEREMİYORLAR"

"Şu anda cumhuriyet tarihinin en baskıcı yönetimiyle karşı karşıyayız" diyen Sevim, sözlerine "Nefes alıp verirken korkuyorlar. Bu arkadaşlar da yıllarca belediye başkanlığı yaptı. Bu arkadaşların şu anda AK Parti dışında başka partilerden aday olma cesaretini gösterebilmeleri çok zor" diye devam etti.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim

"TOPBAŞ'I GÖSTEREBİLİRİZ"

Sevim, "Topbaş, Saadet Partisi'ne açık kapı bıraksa gider misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu düşünülür tabi. Düşünülmeyecek bir şey değil. Bizim bildiğimiz kadarıyla Topbaş'ın böyle kamuoyuna yansıyan yüz kızartıcı bir şeyi olmadı. Kapalı kapılar ardında olmuştur olmamıştır, biz bilemeyiz. Aldı götürdü, şöyle yaptı böyle yaptı denilecek bir şeyi yok."

"CHP'NİN İSTANBUL ADAYI BELİRLEYİCİ OLACAK"

"Bunu iştişare etmek ve konuşmak lazım. Arkadaşlar bunları konuşuyor. Zaman zaman gündeme geliyor. Örneğin arkadaşlar Ali Müfit Gürtuna'ya gitsek mi diye soruyor. Bunlar dediğim gibi zaman zaman gündeme geliyor. Bu noktada gidelim görüşelim diye bir şey oluşmadı. Seçimlere daha çok zaman var. Köprünün altından çok sular geçecek. CHP'nin adayı İstanbul'da belirleyici olacak. CHP'nin muhafazakar seçmenlere de yeşil ışık yakan bir adayla seçimlere girmesi işi daha çekişmeli hale getirecektir."