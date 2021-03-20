Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

20.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:23

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin, huzurun, kardeşliğin, güçlü ve müreffeh bir ekonominin teminatı olduğunu ifade ederek, "Vitrini, vizyonu, azmi ve heyecanıyla Türkiye'yi özlenen ve beklenen Saadet Partisi iktidarına bir an önce kavuşturmak için çalışan bir partiyiz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin, huzurun, kardeşliğin, güçlü ve müreffeh bir ekonominin teminatı olduğunu ifade ederek, "Vitrini, vizyonu, azmi ve heyecanıyla Türkiye'yi özlenen ve beklenen Saadet Partisi iktidarına bir an önce kavuşturmak için çalışan bir partiyiz." dedi.

Saadet Partisi İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'nın tek aday olduğu kongreye katılan Karamollaoğlu, İstanbul'un sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözbebeği olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, Türkiye ekonomisinin en az üçte birini üreten İstanbul'un 600 yıl dünyaya huzur, barış, adalet dağıtmış ecdadın payitahtı da olduğunu anlattı.

Bir taraftan küresel salgınla mücadele edilirken öbür taraftan ekonomide, dış politikada, demokrasi, özgürlükler noktasında çok ciddi krizlerle karşı karşıya olunduğunu savunan Karamollaoğlu, "Türkiye'miz maalesef bugün siyaseten, ahlaken, ekonomik yönden, dış politikadan tıkanmıştır." dedi.

Türkiye'nin yeni bir sese, söze, siyaset anlayışına ihtiyacı olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Bu ihtiyacın adı Saadet Partisi'dir. Saadet Partisi huzurun, kardeşliğin, güçlü ve müreffeh bir ekonominin teminatıdır." diye konuştu.

Tüm dünyanın kaos ve kargaşa içinde olduğunu aktaran Karamollaoğlu, milyonlarca insanın açlık, yoksulluk ve çatışmalar yüzünden yerini ve yurdunu terk etmek zorunda kaldığını, yerin altında tonlarca altın ve elmas barındıran Afrika'da insanların açlıktan öldüğünü, her dört çocuktan birisinin beş yaşını doldurmadan hayatını kaybettiğini dile getirdi.

"Yeni bir dünya mutlaka kurulacak"

Bu dünyanın yeni bir anlayışa ihtiyacı olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu anlayışın anahtarı 'İstanbul Saadettedir' kanaatindeyiz. Bu dünya düzeni ile kurtuluşa ermek mümkün değildir. Bunu herkes görüyor ve idrak ediyor. Biz inanıyoruz ki yeni bir dünya mutlaka kurulacak. Ancak bu Washington ve Tel Aviv vasıtasıyla normalleşmelere giderek kurulamayacak. İnşallah düzen barış Kudüs'le, İstanbul'la, Şam'la, Erbil'le güçlenerek mümkün olacak. Bundan dolayı yeni bir dünyayı kuracak olan potansiyel ülkemizde mevcut. Cenab-ı Allah'tan bizim ülkemize her türlü nimeti vermesini niyaz ediyorum. Zaten bize bu nimetler verilmiş ve bahşedilmiş."

Türkiye'nin potansiyelini görenlerin bunun gereğini yerine getirmesine fırsat vermek istemediğini aktaran Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı 30 yıldır başımıza musallat edilen terör belasını bunu görmezsek anlamamız mümkün olmaz. Karşı karşıya kaldığımız ihanet kuşatmalarını da idrak edemeyiz. Bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya yönelik kumpasları da anlamamız mümkün olmaz. 27 Mayısları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları ve 15 Temmuzları da anlamak mümkün olmaz. Milli görüşün önünün neden kesildiğini, partilerinin neden kapatıldığını, yenilikçi-gelenekçi denilerek neden bütünlüğünün bozulduğunu anlamak da bunlar görülmezse mümkün değildir."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni bir döneme girdiklerini ifade ederek, "Bu salon 94 ruhunun ne olduğunun ifadesidir. Bu şuur ve bilinçle yeni bir hamle, yeni bir şahlanış dönemine inşallah giriyoruz. Vitrini, vizyonu, azmi ve heyecanıyla Türkiye'yi özlenen ve beklenen Saadet Partisi iktidarına bir an önce kavuşturmak için çalışan bir partiyiz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt

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