Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat ve Beraberindeki Heyet, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Ettiler
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat ve Beraberindeki Heyet, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Ettiler

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat ve Beraberindeki Heyet, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Ettiler
Habermetre - Haberler | Toplum

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe ile Arif Macit ve Saadet Partisi İl Başkanı Ali Cebeci, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe ile Arif Macit ve Saadet Partisi İl Başkanı Ali Cebeci, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe ile Arif Macit ve Saadet Partisi İl Başkanı Ali Cebeci ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat ve Beraberindeki Heyet, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Ettiler - Haberler
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