Saadet Partisi Dinar İlçe Başkanı Öztürkavcı, vefat etti
AA / Mehmet Kandemir - Haberler | Güncel
Saadet Partisi Dinar İlçe Başkanı Ahmet Öztürkavcı hayatını kaybetti.
Saadet Partisi Dinar İlçe Başkanı Ahmet Öztürkavcı hayatını kaybetti.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Dinar İlçe Başkan Öztürkavcı, kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Öztürkavcı, Dörtyol Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Dinar Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Öztürkavcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra partililer katıldı.
AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri