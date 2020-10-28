Saadet Işıl Aksoy: Sapıklar varken kızımı paylaşmam

6 yıl önce evlenen ve geçtiğimiz şubat ayında bebeğini kucağına alan Saadet Işıl Aksoy, sosyal medyada rahatça gezinen sapıklar olduğu için kızının yüzünü göstermemeyi tercih ettiğini söyledi.

2014 yılında Pamir Kıraner ile evlenip Amerika'ya yerleşen oyuncu Saadet Işıl Aksoy, kızı Marisa Gülcan Kıraner'in yüzünü sosyal medyada göstermemeye gayret ediyor.

"SAPIKLAR RAHATÇA GEZİYOR"

8 aylık kızının yüzünü saklayan Aksoy, takipçilerinden bu yönde gelen sorularına şu şekilde yanıt verdi: "Bunu isteyip istemediğini ifade edebileceği bir yaşta olmadığı için onun adına karar vermek istemiyorum. Bir de tabii ki sosyal medyanın kirli yüzü. Maalesef sapıklar bu mecrada rahatça gezindikleri, istedikleri fotoğrafı alabiliyor olmaları insanı en tedirgin eden tarafı.'

Kaynak: Hürriyet