Saadet Adayı Aslan Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, seçim çalışmaları kapsamında STK ve Bezki aşiretine ziyaretlerde bulundu.

Saadet Partisi (SP) Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan STK ziyaretleri kapsamında Bezki Aşireti yetkilileriyle bir araya geldi.

"Belediyenin malı vakıf malıdır"

Kentlerin sağlıklı gelişimi için STK'ların önemli oluşumlar olduğunu belirten Aslan, "Sizin bu umutla bakan gözlerinizi gördüğümüz ve hissettiğimiz için omuzlarımızda çok büyük bir sorumluluk hissediyoruz. Çünkü inancın karşılığı samimiyet ve sadakat olmalıdır. Buna gönülden inanıyorum. Şu anda bir mahalli idare seçimi hazırlığındayız. Bizim artık dürüstlüğe samimiyete, açık belediyeciliğe ihtiyacımız var. Bunun için yapılaması gerek en önemli şey, açık ve şeffaf belediyeciliktir. Belediyenin malı vakıf malıdır. Dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini aktaran Aslan, "İslamiyet'in temel şartı kul hakkı yememektir. Eğer kul hakkı yiyorsanız Müslümanlıktan da bahsetmemeniz gerekiyor. Ben böyle öğrendim ve inşallah öğrendiğimi de yaşantıma yansıtmak üzere hep çaba gösterdim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA