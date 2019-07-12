S-400'lerin Rusya'dan Türkiye'ye gelişi kameralara böyle yansıdı

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik Rus'yadan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemeleri Türkiye'ye getirilmeye başlandı. İlk parçalar İlyuşin ve Antonov-124 tipi üç uçakla Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na indirildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BU SÜREÇ DEVAM EDECEK"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin teslimatıyla ilgili, "Bugün sabah saatlerinden itibaren 3 uçak Mürted bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladılar. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek" dedi. Akar, Patriot konusunda da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının başlamasını değerlendiren Rus uzman İgor Korotçenko, bu sevkiyatla birlikte Türkiye'nin tamamen bağımsız, egemen, kimsenin korkutamayacağı güçlü bir ülke olduğunun görüldüğünü ifade etti. Korotçenko'ya göre Türkiye, askeri açıdan seçkin ülkeler kulübüne girdi.

"F-35'LE İLGİLİ POZİSYONUMUZ DEĞİŞMEDİ"

Rusya'nın Türkiye'ye S-400 teslimatıyla ilgili ön değerlendirme yapan ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ise "Türkiye'nin S-400 teslimatını aldığının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi" dedi.