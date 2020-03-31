Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
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Balıkesir, Ayvalık, Yerel, Güncel

Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor

Balıkesir'de yaşayan bir vatandaş, rüyasında yoksullara yardım etmek amacıyla 'Askıda Erzak' uygulamasını başlattığını gördü. Ertesi gün uyanıp harekete geçen şahıs, şimdilerde bu uygulamayı genişletmek için çabalıyor.

31.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:02
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Tuncel Kabasakal, bir gece rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını, ertesi gün hayata geçirdi. "Askıda Ekmek" gibi farklı şekillerde karşımıza çıkan bu tarz çalışmalarda, asıl amaç ihtiyaç sahiplerine yardım etmek. Kabasakal da bu çizgide çabala göstererek 'Askıda Erzak' uygulamasını sürdürecek yeni yerler arıyor.

MARKET ZİNCİRİNİN 11 ŞUBESİNDE UYGULANACAK

Ayvalık'ın tanınmış reklam ve tabela işletmecisi Tuncel Kabasakal'ın gece rüyasında gördüğü ve sabah uyandığında da hemen kolları sıvayarak hayata geçirdiği "Askıda Erzak" uygulaması halkın büyük ilgisini gördü. İlk etapta Ayvalık'ın tanınmış bir yerel marketler zincirinin şubesinde başlatılan uygulamanın, market zincirinin ilçe genelindeki 11 şubesinde de hayata geçirileceği öğrenildi.

Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor

RÜYASINI GERÇEK YAPTI

Başlattığı ilginç olduğu kadar örnek uygulama ile ilgili olarak Tuncel Kabasakal, gece rüyasında gördüğü sistemi sabah uyanınca kendine ait atölyede yaptığı askı ile hayata geçirdiğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zor süreçte ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Kabasakal, "Bunun yanı sıra da en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberlik kapsamında da el ele verip bu zor günleri hep birlikte aşmayı hedefledik" dedi.

Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor

HAYIRSEVERLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

"Askıda Erzak" uygulamasına daha ilk dakikalarda hayırseverlerden yoğun bir talebin gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Tuncel Kabasakal, "İnşallah bu uygulamanın devamını da Ayvalık halkı ile birlikte getireceğiz. Bu uygulamanın aslında şimdiye kadar çoktan hayata geçirilmesi gerekiyordu. Ama bunu hayata geçirmek bize nasip oldu. İhtiyaç sahibi insanlarımıza bu uygulamayla ekonomik katkı sağlayabilmek için müşterilerimizin, arkadaşlarımızın ve Ayvalık halkının desteğini bekliyoruz." dedi.

Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Balıkesir'de Rüyasında gördüğü "Askıda Erzak" uygulamasını uyandığında hayata geçirdi
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