"Rüyadan Dünyalar" mozaik sergisi sanatseverlerle buluştu

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin ve 32 öğrencisinin eserlerinden oluşan "Rüyadan Dünyalar" mozaik sergisi açıldı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Türkmen, Meyçem Ezengin'in çok özel bir sanatçı olduğuna değinerek, mozaik sanatının resim veya heykel gibi özel ama biraz daha zor bir sanat olduğunu belirtti.

Mozaik sanatının geçmişi, bugünü ve geleceği birbiriyle bağlayan bir sanat türü olduğunu söyleyen Türkmen, "Epeyce sabrı gerektiren hatta emreden bir sanat olduğunu biliyorum. Başta sanatçımız Meyçem Hanım olmak üzere bu sabrı, tahammülü gösteren bütün sanatçılara teşekkür ediyorum." dedi.

Sanatçı Meyçem Ezengin de 32 öğrencisiyle birlikte bu sergiyi hazırladıklarını ifade ederek, "33 kadının 78 eseri buradaki iki salonda yer alıyor. Opak camla yapılan eserlere yer verdik." diye konuştu.

Öğrencilerinin çoğuyla en az 10 yıldır birlikte çalıştığını ifade eden Ezengin, "Haftanın 2 günü Üsküdar'da derslerimiz oluyor. Hayallerini gerçeğe aktaran 33 kadın olarak bir mozaik oluşturmaya çalıştık, herkesi bekleriz." ifadelerini kullandı.

Ezengin'in öğrencilerinden sergide eseri bulunan Bilgen Güneş ise 7 yıldır aralıksız hocasının öğrenciliğini yaptığını dile getirerek, "Herkesin kendini, hayali yansıttığı bir sergi oldu. Ben manzaraları çok severim. Sergideki 3 eserimde bunu yansıtmaya çalıştım." dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, öğrencileri temsilen Ezengin'e sertifika takdiminde bulundu.

Meyçem Ezengin ve Atölye Grubunun sergisi, 28 Kasım'a kadar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

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